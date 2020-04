Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов обсуждать продолжение сотрудничества с американским альянсом United Launch Alliance (ULA), чьи ракеты Atlas используют российские двигатели РД-180, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров. С уважением к вам и вашей компании", – написал Рогозин в твиттере.

Thank you Mr. Bruno! This engine is truly efficient and reliable. We are pleased with our cooperation and are ready to continue it. I confirm our invitation to you to visit Moscow for negotiations. With respect to you and your company https://t.co/wFGGgsM2CZ