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Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов обсуждать продолжение сотрудничества с американским альянсом United Launch Alliance (ULA), чьи ракеты Atlas используют российские двигатели РД-180, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров. С уважением к вам и вашей компании", – написал Рогозин в твиттере.

Так он прокомментировал реплику главы ULA Тори Бруно, назвавшего российские двигатели чудом.

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"РД-180 – это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas", – написал Бруно в твиттере.

Двигатели РД-180 производит российское "НПО Энергомаш". Они поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании – Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Действующий контракт охватывает 2020 год, как сообщал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, ведутся переговоры по новым контрактам.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Тори Бруно United Launch Alliance РД-180

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