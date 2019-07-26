Дымовая мгла окутала Татарстан из-за сибирских пожаров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дым от сибирских лесных пожаров дошел до Татарстана; с 25 июля над регионом повисла дымовая мгла, сообщили в пятницу в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу частиц гари на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан, пояснили в ведомстве.

Смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске. По информации очевидцев, в пятницу дым добрался и до Казани. При этом в пробах атмосферного воздуха превышения предельно-допустимых концентрации вредных веществ не выявлено.

Улучшение обстановки синоптики прогнозируют не раньше 28 июля, когда северо-западный и северный ветра помогут очистить воздушный бассейн Татарстана.

Сильнейший смог отмечается в нескольких городах Сибири и Урала - Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми.

Мы с коллегами из Сети городских порталов подготовили видео о том, как по стране движется смог от лесных пожаров в Сибири (помните позавчерашнюю дымку с запахом гари в Перми?).

Подробнее о ситуации: https://t.co/sbia23LZDM#потушитепожарывсибири#savesiberianforests pic.twitter.com/IslO0cGQhn — 59.RU (@59ru) July 26, 2019

Дым идет от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там горит около миллиона гектаров леса.