Иркутские аэропорты перестали принимать самолеты из-за лесных пожаров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты двух районных центров в Иркутской области - Киренска и Мамы - перестали принимать и отправлять самолеты из-за лесных пожаров, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Иркутска, откуда осуществляются региональные рейсы.

Авиасообщение пришлось приостановить из-за сильного задымления. Видимость в районе аэропортов приближается к нулю, так что ни один командир воздушного судна не решится совершать посадку в таких условиях, рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Киренск и Маму летает Ан-24 авиакомпании "Ангара".

По данным на четверг, площадь пожаров в Иркутской области приблизилась к 500 тысячам гектаров.