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Дымка от пожаров в Сибири накрыл часть Казахстана

Дымка от пожаров в Сибири накрыл часть Казахстана
Дым от лесных пожаров над Енисеем
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казахстанские метеорологи зафиксировали в некоторых регионах республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Сибири, сообщил "Казгидромет".

Там напомнили, что на снимках Земли, сделанных НАСА, видно, как с 26 июля расширились очаги возгорания в Сибири, а дымка от этих пожаров распространяется в западном направлении.

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Отмечается, что в ряде областей Казахстана сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, в том числе, и в столице Нур-Султане.

Дым идет от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там горит около миллиона гектаров леса.

Регионы страдают из-за смога, некоторые крупные аэропорты вынуждены пересматриваться расписание из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее, в Алтайском крае, который также окутан дымкой, сообщали со ссылкой на правительство Красноярского края и Минприроды РФ сообщили, что пожар там носит характер стихийного бедствия.

Казахстан Сибирь

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