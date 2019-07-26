Ростеху передадут акции 88 оборонных предприятий
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" получит акции 88 предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках имущественного взноса РФ в госкорпорацию, говорится в указе президента РФ.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, президент согласился с предложением правительства РФ и распорядился передать акции ряда акционерных обществ "Ростеху".
В частности, госкорпорация получит 62% акций 172-го центрального автомобильного ремонтного завода (Воронеж), 77% "Спецтехники" ( ЗАТО Озерный, Тверская область), 78% акций 60-го арсенала (Калуга), 55% акций 144-го бронетанкового ремонтного завода (Екатеринбург), 74% 163-го бронетанкового ремонтного завода (Краснодарский край).
Всего в списке 88 предприятий.