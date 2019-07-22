"Ростех" попросил на производство самолетов МС-21 еще 300 млрд рублей

В такую сумму глава госкорпорации оценил финансовое оздоровление ОАК

Сборка самолета МС-21 на авиационном заводе корпорации "Иркут" Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) нужна докапитализация в размере 300 млрд рублей - в первую очередь для реализации программы по созданию самолетов МС-21; об этом на встрече с Владимиром Путиным в понедельник говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, который отчитывался президенту о начале интеграции ОАК в состав "Ростеха".

"Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов, - ответил президенту Чемезов. - Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как Вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку".

Ранее старт серийного производства МС-21 был отложен на конец 2020 года из-за американских санкций, которые привели к тому, что в Россию перестали поставляться импортные материалы, необходимые для создания композитного крыла, которое является отличительной особенностью этого самолета.