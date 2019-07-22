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"Ростех" попросил на производство самолетов МС-21 еще 300 млрд рублей

В такую сумму глава госкорпорации оценил финансовое оздоровление ОАК

"Ростех" попросил на производство самолетов МС-21 еще 300 млрд рублей
Сборка самолета МС-21 на авиационном заводе корпорации "Иркут"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) нужна докапитализация в размере 300 млрд рублей - в первую очередь для реализации программы по созданию самолетов МС-21; об этом на встрече с Владимиром Путиным в понедельник говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, который отчитывался президенту о начале интеграции ОАК в состав "Ростеха".

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"Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов, - ответил президенту Чемезов. - Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как Вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку".

Ранее старт серийного производства МС-21 был отложен на конец 2020 года из-за американских санкций, которые привели к тому, что в Россию перестали поставляться импортные материалы, необходимые для создания композитного крыла, которое является отличительной особенностью этого самолета.

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

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МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетовПервый портфель заказов корпорации "Иркут" на новые самолеты МС-21 составляет 175 бортов. Первым заказчиком стал "Аэрофлот", с которым заключена сделка на 50 единиц.На церемонии выкатки магистрального самолета МС-21 присутствовал премьер РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что создание нового пассажирского лайнера является победой российского авиапромаСемейство пассажирских лайнеров МС-21 создается по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing 737 и европейский А-320)Корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год. Первый полет самолета МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 года - февраль 2017 года.Лайнер получил имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева
МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетов
Ростех Сергей Чемезов МС-21

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