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"Ростех" получил за 2018 год выручку в 1,7 трлн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Выручка госкорпорации "Ростех" за 2018 год составила 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев.

По его словам, в данный момент в "Ростех" входит около 40% российского оборонно-промышленного комплекса.

В 2017 году консолидированная выручка госкорпорации выросла на 26% и составила 1,6 трлн рублей против показателя 1,27 трлн рублей годом ранее. Показатель чистой прибыли также увеличился на 38% - до 121 млрд рублей в сравнении с 88 млрд рублей в 2016 году.

Иностранные заказчики в 2017 году получили российского оружия и военной техники на $13,4 млрд, сообщил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ростех

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