Мусульмане провели акцию за строительство мечети в центре Екатеринбурга

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургские мусульмане посвятили традиционную пятничную молитву проблеме строительства в городе соборной мечети, а также устроили акцию Open Plov по раздаче плова.

"Посмотрите, синагога стоит, католический храм стоит, армянская церковь стоит, православный храм стоит, а для соборной мечети места не нашлось", - сказал журналистам председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

Он отметил, что мусульманское сообщество готово к диалогу об альтернативных площадках для строительства соборной мечети в центре города.

В свою очередь другой представитель упомянутой исламской организации Наиль Шаймарданов сообщил, что все расходы по строительству мечети возьмет на себя Совет муфтиев России.

На мероприятии присутствовала полиция, поскольку акция не была согласована с местными властями.

Посетивший мероприятие депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил провести общественный опрос о территориях для объектов религиозного назначения, объединив тем самым вопросы строительства собора Святой Екатерины и соборной мечети.

Он отметил, что участок для возведения соборной мечети был выделен в центре Екатеринбурга еще 15 лет назад, но из-за финансового кризиса проект не был реализован, а в дальнейшем, по его словам, "чиновники и вовсе попросили освободить площадку ради ледовой арены".