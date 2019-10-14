Территория бывшего завода вышла на первое место в опросе о новом храме в Екатеринбурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Территория бывшего Уральского приборостроительного завода лидирует в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, таковы результаты обработки бюллетеней в трех районах города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на данные городского избиркома.

Подсчитаны результаты по 23 участкам Ленинского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов города. Территория завода на улице Горького набрала 9682 голоса, или 58,8% от общего количества проголосовавших. Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев получила 6438 голосов, или 38,59%.

Недействительными признаны 467 опросных листов (2,83%).

Всего в опросе приняли участие около 97 472 человека. Избирком подготовил в два раза больше опросных листов, неиспользованная половина будет ликвидирована.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал духовенство и паству принять участие в опросе проголосовать за площадку бывшего приборостроительного завода.

Опрос о месте строительства нового храма в Екатеринбурге решили провести после акций протеста, которые начались в мае после того, как подготовку к строительству начали вести в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Протесты сопровождались столкновениями с полицией и сторонниками храма. Провести опрос горожан предложил президент Владимир Путин. Первоначально намеченную площадку под строительство из опроса исключили, после того, как от нее отказалась епархия.