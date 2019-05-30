Екатеринбургская епархия решила, что горожанам не хватает храмов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Большое количество площадок, предложенных жителями Екатеринбурга для строительства храма святой Екатерины, говорит о нехватке храмов в городе, заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова на своей странице в фейсбуке.

"53 площадки под храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов", - написала Тамбова.

Она отметила, что всего в городе 61 храм. Кроме них, в Екатеринбурге есть еще 30 приходов, "которые ютятся в приспособленных помещениях. Так что неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало", - добавила Тамбова.

Также она рассказала о своей беседе с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным, который сообщил, что в часовню на площади Труда ежедневно заходит примерно 100 человек, в год - порядка 36,5 тысяч. При этом часовня является самым маленьким храмом города, за литургией в ней помещается 30-40 человек.

"Надо мерить, не сколько в храме народу одновременно, а сколько в месяц зашло в него. Метро часто тоже пустое и работает в убыток, никто же не говорит, давайте не стоить вторую ветку", - приводятся в сообщении слова отца Иоанна.

Согласно данным сайта администрации города, жители Екатеринбурга предложили 53 площадки для размещения храма святой Екатерины.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.