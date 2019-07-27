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Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.

"У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

МоскваПолиция насчитала около 3,5 тыс. человек на акции оппозиции в МосквеПолиция насчитала около 3,5 тыс. человек на акции оппозиции в МосквеЧитать подробнее

Федотов заявил, что "придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии".

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно. Он отметил, что задержания могут быть "произвольными, выхватывают и тащат в автозаки мужчин и женщин". У него сложилось мнение, что люди вели себя неагрессивно, в цивилизованной форме, неоскорбительно выражали свое мнение о властях, на что имели "полное право".

Ранее в субботу сообщалось, что 295 человек были задержаны на несогласованной акции оппозиции на Тверской улице. По данным пресс-службы столичной полиции, значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

В акции участвуют около 3,5 тыс. человек, сообщили агентству в полиции.

Москва СПЧ Михаил Федотов

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