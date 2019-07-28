Поиск

Более 600 нарушителей порядка в ходе акции оппозиции в столице оказались немосквичами

Как сообщили в столичной полиции, разбирательство со всеми задержанными накануне завершено

Более 600 нарушителей порядка в ходе акции оппозиции в столице оказались немосквичами
На оппозиционной акции в Москве 27 июля
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В отношении задержанных накануне на несанкционированной акции оппозиции в Москве составлены необходимые документы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - заявили в пресс-службе.

МоскваБолее тысячи человек задержали на акции оппозиции в МосквеБолее тысячи человек задержали на акции оппозиции в МосквеЧитать подробнее

Как отмечается, в ходе разбирательства полицией было установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников.

По данным столичного главка МВД, на акции было задержано 1074 человека.

В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

В воскресенье "Эхо Москвы" со ссылкой на главу СПЧ сообщило, что совет подготовит доклад по ее итогам. Отмечается, что у Федотова есть претензии и к организаторам несогласованной акции, и к сотрудникам силовых структур, которые, по его оценке, действовали "очень грубо".

Москва МВД

Новости по теме

Новости

Оппозиционер Дмитрий Гудков вновь задержан в Москве

Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

В ЕС сочли задержания на акции в Москве нарушением конституционных прав

В ЕС сочли задержания на акции в Москве нарушением конституционных прав

Илью Яшина задержали второй раз за день

Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

Соболь и Жданов задержаны в Москве второй раз за день

Двое росгвардейцев получили ожоги глаз от перцового газа на акции в Москве

Двое росгвардейцев получили ожоги глаз от перцового газа на акции в Москве

Суд перенес заседания по делам оппозиционеров Гудкова и Жданова

Суд отпустил Илью Яшина до 30 июля

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');