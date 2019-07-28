Более 600 нарушителей порядка в ходе акции оппозиции в столице оказались немосквичами

Как сообщили в столичной полиции, разбирательство со всеми задержанными накануне завершено

На оппозиционной акции в Москве 27 июля Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В отношении задержанных накануне на несанкционированной акции оппозиции в Москве составлены необходимые документы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, в ходе разбирательства полицией было установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников.

По данным столичного главка МВД, на акции было задержано 1074 человека.

В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

В воскресенье "Эхо Москвы" со ссылкой на главу СПЧ сообщило, что совет подготовит доклад по ее итогам. Отмечается, что у Федотова есть претензии и к организаторам несогласованной акции, и к сотрудникам силовых структур, которые, по его оценке, действовали "очень грубо".