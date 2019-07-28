РЖД сообщили о задержке восьми поездов на Транссибе в Иркутской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Восемь поездов дальнего следования идут с задержкой по Транссибу в Иркутской области и Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Как пояснили в пресс-службе, по техническим причинам на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от получаса до двух с половиной часов, отметили железнодорожники.

Уточняется, что с задержкой следуют поезда №70 Москва - Чита, №6 Москва - Улан-Батор, №8 Новосибирск - Владивосток, №149 Улан-Удэ - Иркутск, №150 Иркутск - Улан-Удэ, №208 Новокузнецк - Владивосток, №207 Владивосток - Новокузнецк и №69 Чита - Москва.

Ранее Восточно-Сибирской железная дорога сообщала, что из-за схода камней на участке Слюдянка - Иркутск были задержаны четыре поезда. Сход камней спровоцировали обильные осадки, которые вторые сутки продолжаются в Иркутской области.