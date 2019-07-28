Поиск

РЖД сообщили о задержке восьми поездов на Транссибе в Иркутской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Восемь поездов дальнего следования идут с задержкой по Транссибу в Иркутской области и Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Как пояснили в пресс-службе, по техническим причинам на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от получаса до двух с половиной часов, отметили железнодорожники.

Уточняется, что с задержкой следуют поезда №70 Москва - Чита, №6 Москва - Улан-Батор, №8 Новосибирск - Владивосток, №149 Улан-Удэ - Иркутск, №150 Иркутск - Улан-Удэ, №208 Новокузнецк - Владивосток, №207 Владивосток - Новокузнецк и №69 Чита - Москва.

Ранее Восточно-Сибирской железная дорога сообщала, что из-за схода камней на участке Слюдянка - Иркутск были задержаны четыре поезда. Сход камней спровоцировали обильные осадки, которые вторые сутки продолжаются в Иркутской области.

Иркутская область Бурятия Транссиб РЖД

Новости по теме

Новости

Река в Тулуне перешла критическую отметку

Власти Байкальска ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек

Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

СПЧ подготовит доклад президенту РФ по итогам субботних протестов

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

В Петербурге начался военно-морской парад

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');