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На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области

В воскресенье дожди вызвали камнепад на Транссибе

На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области. Архивное фото
Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МВД ограничило проезд большегрузных фур на трассе Р258 "Байкал", поскольку возник риск разрушения дорожного полотна на 157-м километре из-за нового паводка в Иркутской области. Об этом сообщил представитель регионального управления министерства Герман Струглин.

Проблемный участок находится между поселками Солзан и Мурино. Движение пока ограничили от Култука в Иркутской области до поселка Бабушкин в Бурятии. В МВД не исключают, что если погода будет ухудшаться, на этом участке могут запретить движение фур с массой больше 12 тонн.

В городе Слюдянка Иркутской области начали эвакуацию населения из-за угрозы схода селей, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации. Пока эвакуируют людей из микрорайонов, оказавшихся в зоне возможной селевой угрозы.

Из-за разлива реки Солзан МЧС начало полную эвакуацию населения в городе Байкальск. Там разрушился автомобильный мост через Солзан, отделяющий жилые районы города от промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и возникла угроза разрушения дамбы.

Кроме того, в регионе в воскресенье произошел камнепад на Транссибе на участке Иркутск-Слюдянка, из-за этого пришлось задержать восемь пассажирских поездов дальнего следования. Сообщалось, что камнепад вызвали обильные дожди, которые идут вторые сутки. В понедельник пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") заявили, что Транссиб уже работает без сбоев.

На утро 29 июля в Иркутской области было подтоплено 357 домов, в которых живет больше 2 тысяч человек. Паводок затронул в том числе населенные пункты, расположенные на Транссибе: Тулун, Большой Луг, Слюдянка, Байкальск.

В конце июня в Иркутской области после обильных дождей началось наводнение. Погибли 25 человек, еще семь пропали без вести. В зоне паводка оказались 109 населенных пунктов. Подтопило больше 14 428 жилых помещений, 4217 из них признаны утраченными.

Иркутская область МЧС МВД Транссиб РЖД Слюдянка Байкал

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