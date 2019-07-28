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Сход камней в Иркутской области привел к задержке пассажирских поездов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Четыре поезда дальнего следования, а также поезд Усть-Илимск - Иркутск задержаны из-за схода камней на участке Слюдянка - Иркутск в Иркутской области, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

По ее данным, время задержки составляет от часа до пяти часов.

Как отмечается, с задержкой следуют поезда дальнего следования № 70 Москва - Чита, № 6 Москва - Улан-Удэ, № 208 Новокузнецк - Владивосток, № 8 Новосибирск - Владивосток, а также состав из Иркутской области: № 88 Усть-Илимск - Иркутск.

Ранее главное управление МЧС сообщило, что накануне на юге Иркутской области в Слюдянском районе из-за обильного дождя произошел обвал грунта с камнями на 134 км федеральной автодороги Р-258 "Байкал". Движение не перекрывалось, сейчас проводятся работы по укреплению грунта.

Автомобильная дорога идет параллельно железнодорожной магистрали Восточно-Сибирской железной дороги.

Иркутская область РЖД

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