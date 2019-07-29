Поиск

Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области

Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области. Архивное фото
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шесть районов Иркутской области попали в зону нового паводка, 1076 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что в зону наводнения попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы Иркутской области. Там подтоплены 357 домов с населением 2089 человек и 455 приусадебных участков.

По данным ведомства, в Байкальске паводок разрушил пролет моста местного значения. Водители объезжают его по федеральной трассе Р-258 "Байкал".

Кроме того, в Шелеховском районе из трех детских оздоровительных учреждений в превентивных целях эвакуировали детей. Из оздоровительного лагеря "Окинец" в Зиминском районе 75 детей вывезли в город Саянск.

Всего были эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей. 41 человек остается в пунктах временного размещения.

Накануне, 28 июля, уровень воды реки в Тулуне превысил критическую отметку в 700 см.

Наводнение в Иркутской области

В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов. Там находятся более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 43 тысячи человек.

Установлено, что порядка 3,5 тысячи домов после паводка восстановлению не подлежат. В этих домах проживали более 14 тысяч человек.

Иркутская область Тулун

Новости по теме

Новости

В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя

МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Уровень реки в Тулуне перешел критическую отметку

Уровень реки в Тулуне перешел критическую отметку

Власти Байкальска ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек

Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

СПЧ подготовит доклад президенту РФ по итогам субботних протестов

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');