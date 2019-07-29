Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шесть районов Иркутской области попали в зону нового паводка, 1076 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что в зону наводнения попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы Иркутской области. Там подтоплены 357 домов с населением 2089 человек и 455 приусадебных участков.
По данным ведомства, в Байкальске паводок разрушил пролет моста местного значения. Водители объезжают его по федеральной трассе Р-258 "Байкал".
Кроме того, в Шелеховском районе из трех детских оздоровительных учреждений в превентивных целях эвакуировали детей. Из оздоровительного лагеря "Окинец" в Зиминском районе 75 детей вывезли в город Саянск.
Всего были эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей. 41 человек остается в пунктах временного размещения.
Накануне, 28 июля, уровень воды реки в Тулуне превысил критическую отметку в 700 см.
Наводнение в Иркутской области
В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь до сих пор числятся пропавшими без вести.
В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов. Там находятся более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 43 тысячи человек.
Установлено, что порядка 3,5 тысячи домов после паводка восстановлению не подлежат. В этих домах проживали более 14 тысяч человек.