Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области

Последствия паводка в Иркутской области. Архивное фото Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шесть районов Иркутской области попали в зону нового паводка, 1076 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что в зону наводнения попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы Иркутской области. Там подтоплены 357 домов с населением 2089 человек и 455 приусадебных участков.

По данным ведомства, в Байкальске паводок разрушил пролет моста местного значения. Водители объезжают его по федеральной трассе Р-258 "Байкал".

Кроме того, в Шелеховском районе из трех детских оздоровительных учреждений в превентивных целях эвакуировали детей. Из оздоровительного лагеря "Окинец" в Зиминском районе 75 детей вывезли в город Саянск.

Всего были эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей. 41 человек остается в пунктах временного размещения.

Накануне, 28 июля, уровень воды реки в Тулуне превысил критическую отметку в 700 см.