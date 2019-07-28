Река в Тулуне перешла критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в воскресенье составил 708 см

В Тулуне после паводка 24 июля Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ия в Тулуне (Иркутская область) превысил критическую отметку в 700 см, сообщается в воскресенье на сайте города.

Отмечается, что на 22:00 (17:00 по Москве) 28 июля он составил 708 см.

Ранее сообщалось, что силы МЧС начали эвакуацию в Тулуне из-за подъема воды в реке Ия.

Кроме этого, эвакуация проходит в Тулунском районе: в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Накануне сообщалось, что в Тулуне, который месяц назад пострадал от наводнения, из-за сильных и продолжительных дождей вновь подтопило дома и участки.

В субботу спасатели также предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за дождей.