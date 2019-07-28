Река в Тулуне перешла критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в воскресенье составил 708 см
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ия в Тулуне (Иркутская область) превысил критическую отметку в 700 см, сообщается в воскресенье на сайте города.
Отмечается, что на 22:00 (17:00 по Москве) 28 июля он составил 708 см.
Ранее сообщалось, что силы МЧС начали эвакуацию в Тулуне из-за подъема воды в реке Ия.
Кроме этого, эвакуация проходит в Тулунском районе: в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.
Накануне сообщалось, что в Тулуне, который месяц назад пострадал от наводнения, из-за сильных и продолжительных дождей вновь подтопило дома и участки.
В субботу спасатели также предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за дождей.
Произошедший в конце июня паводок затронул десять муниципальных образований Иркутской области.
По данным МЧС, было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.
Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.
Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.