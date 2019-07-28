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Река в Тулуне перешла критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в воскресенье составил 708 см

Река в Тулуне перешла критическую отметку
В Тулуне после паводка 24 июля
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ия в Тулуне (Иркутская область) превысил критическую отметку в 700 см, сообщается в воскресенье на сайте города.

Отмечается, что на 22:00 (17:00 по Москве) 28 июля он составил 708 см.

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Ранее сообщалось, что силы МЧС начали эвакуацию в Тулуне из-за подъема воды в реке Ия.

Кроме этого, эвакуация проходит в Тулунском районе: в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Накануне сообщалось, что в Тулуне, который месяц назад пострадал от наводнения, из-за сильных и продолжительных дождей вновь подтопило дома и участки.

В субботу спасатели также предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за дождей.

Произошедший в конце июня паводок затронул десять муниципальных образований Иркутской области.

По данным МЧС, было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.

Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Тулун Иркутская область Ия

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