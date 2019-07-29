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МЧС обязало завод "Ростеха" восстановить замусоренное бомбоубежище

Конструкция должна быть готова к приему укрываемых

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Проверка на новосибирском предприятии АО "НПП "Восток" (входит в "Ростех") показала, что бункер-бомбоубежище на территории завода "не готов к приему укрываемых". Проверяющие из МЧС и "Роскосмоса" обязали компанию привести укрытие в порядок.

В ходе проверки оказалось, что бомбоубежище общей площадью 895,5 квадратного метра нуждается в ремонте. Вход в бункер завален покрышками и другим мусором, двери заварены и на них появились следы коррозии, строительные конструкции разрушаются. Из открытых источников известно, что какое-то время в бункере был клуб для игры в лазертаг, а в последние годы помещение никак не использовали.

Предприятию предписали обеспечить сохранность и готовность этого сооружения гражданской обороны к приему укрываемых, провуести там ремонт, заменить защитные устройства и инженерно-техническое оборудование и к 1 ноября 2020 года создать там запасы продуктов, лекарств и других средств "в целях гражданской обороны".

АО "НПП "Восток" было создано на базе научно-исследовательского института и опытного завода. Предприятие разрабатывает и выпускает изделия микроэлектроники и электронного приборостроения для комплектования систем связи, систем управления, топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, медицины, жилищно-коммунального хозяйства. Его единственным акционером является входящее в "Ростех" АО "Росэлектроника".

МЧС Новосибирск Роскосмос Ростех

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