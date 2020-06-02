Суд изъял бомбоубежище у новосибирских коммерсантов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске Железнодорожный районный суд изъял у коммерческой организации и вернул в собственность государства противорадиационное бомбоубежище. Изъятия добился районный прокурор, сообщило областное надзорное ведомство.

Проверка установила, что компания незаконно оформила в частную собственность это защитное сооружение площадью 600 кв.м. После этого коммерсанты не содержали объект в надлежащем состоянии, а сдавали в аренду третьим лицам, получая имущественную выгоду.

Суд удовлетворил иск районного прокурора.