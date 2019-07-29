Глава Чебоксар сравнил себя с Тарасом Бульбой после ДТП с участием сына

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков назвал причиной ДТП с участием своего сына "преступную экстремальность и патологическую безответственность". Он написал об этом в инстаграме.

Оправдывать виновного чиновник не собирается, он отметил, что на месте пострадавших мог остаться кто угодно, даже он сам.

Ладыков также назвал "временным явлением" свое пребывание на посту главы администрации города. "Но я всегда буду отцом своего сына, - добавил он. - Родителям всегда сложно объективно оценивать поступки своих детей, тем более если кажется, что взрослый сын все делает назло и вопреки. Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

20-летнего Олега Ладыкова 26 июля арестовали. Его заподозрили в том, что он покинул место ДТП с пострадавшими.

В ночь на 22 июля у деревни Калмыково Audi столкнулся с УАЗом. Обе машины съехали в кювет. Водитель Audi скрылся. Водитель УАЗа и его пассажир получили травмы, водителю потребовалась госпитализация. Предполагаемым виновником аварии оказался Ладыков.

В мае 2019 года Олега Ладыкова осудили за побои и сопротивление полицейским. Тогда он получил год и четыре месяца условно.