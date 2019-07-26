Сын сити-менеджера Чебоксар арестован за оставление места ДТП

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Чебоксарах арестовали до 22 сентября сына главы администрации города Алексея Ладыкова - Олега по подозрению в оставлении места ДТП.

Как ранее сообщалось, 22 июля около 5:30 по московскому времени возле деревни Калмыково автомобиль Audi наехал на металлическое ограждение, столкнувшись затем с автомобилем УАЗ-3909. Обе машины съехали в кювет. Водитель Audi скрылся. Водитель же УАЗа попал в больницу с травмами. Его пассажиру тоже понадобилась помощь.

Полицейские задержали предполагаемого виновника аварии, однако не сообщили, кто он. Между тем источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - 20-летний сын сити-менеджера Чебоксар.

Ранее Олег Ладыков уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Так, 9 февраля 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах подозреваемых в нанесении побоев. Среди задержанных был Олег Ладыков. Находясь в отделе полиции, он ударил сотрудника.

Позднее сити-менджер Чебоксар извинился перед пострадавшими за инцидент с его сыном.

В конце мая 2019 года Ладыкова-младшего осудили за сопротивление полицейским и побои. Его приговорили условно к 1 году и 4 месяцам.