Сын сити-менеджера Чебоксар задержан за оставление места ДТП

Источник сообщает, что предполагаемый виновник аварии - 20-летний Олег Ладыков, неоднократно привлекавшийся к ответственности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Чувашии задержали водителя, который стал виновником ДТП с пострадавшими, после чего скрылся с места аварии. Источник сообщает, что речь идет о сыне сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова - Олеге.

По данным республиканского МВД, 22 июля около 5:30 по московскому времени возле деревни Калмыково Audi наехала на металлическое ограждение, после чего столкнулась с автомобилем УАЗ-3909.

В результате столкновения обе машины съехали в кювет, виновник скрылся. Водитель УАЗа получил травмы и был госпитализирован в одну из больниц. Помощь понадобилась и его пассажиру, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения" (ч. 2 ст. 264 УК РФ). МВД не раскрывает личность задержанного.

В Московском районном суде Чебоксар агентству сообщили в четверг, что материалы дела об избрании меры пресечения виновнику ДТП пока не поступили.

Между тем информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что задержанный - 20-летний Олег Ладыков, сын сити-менеджера Чебоксар. Ранее Ладыков-младший уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

9 февраля 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах подозреваемых в нанесении побоев. Одним из задержанных оказался Ладыков, который затем в помещении отдела полиции ударил сотрудника.

Позднее сити-менджер Чебоксар принес извинения пострадавшим в инциденте с участием его сына. Он отметил, что его "сын - человек совершеннолетний, самостоятельный, и готов понести наказание по всей строгости закона".

В конце мая 2019 года Ладыков-младший был осужден за оказание сопротивления полицейским и побои. Ему было назначено 1 год и 4 месяца условного наказания.

Кроме того, в 2016 году он, будучи несовершеннолетним, сел без прав за руль чужого автомобиля и стал предполагаемым виновником ДТП с пострадавшими. Позже в присутствии отца и представителя прокуратуры 17-летний подросток был оштрафован на 15 тысяч рублей за управление машиной без водительского удостоверения (ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ).

Глава администрации, комментируя тот инцидент, назвал поступок сына "социально опасным" и заявил, что готов тоже понести наказание.