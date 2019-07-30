Произошел пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в цехе по производству шуб в Пятигорске, сообщило "Интерфаксу" ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Полная ликвидация пожара на площади 1 тыс. кв. метров в 23:20 по Москве.

Для ликвидации пожара и его последствий привлечено 52 человека, 18 единиц техники.

Крупное возгорание произошло в цехе по производству шуб на улице Краснослободской в Пятигорске, огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.