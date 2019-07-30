Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста

Его защита обжалует это решение

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил тридцать суток ареста лидеру "Партии перемен", незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову.

Политика задержали после несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов. Суд признал его виновным в повторном нарушении при организации и проведении массовой уличной акции (ч.8 ст.20.2 КоАП).

Гудков в суде заявил, что на него оказывают политическое давление как на кандидата в депутаты: "Вместо того, чтобы заниматься выборами, у меня проводятся обыски, задержания, вызывают на допросы в СК, суды".

Его адвокат Оксана Опаренко ходатайствовала о вызове в суд свидетеля - инспектора ОВД по Центральному округу Москвы Лыскову, который собирал по делу Гудкова скриншоты из интернета. Суд отказался его вызвать. Затем адвокат сообщила "Интерфаксу", что защита намерена обжаловать решение суда.

Днем ранее суд назначил арест на такой же срок еще одному незарегистрированному кандидату в Мосгордуму, политику и ведущему канала "Навальный Live" Владимиру Милову. Другим выдвиженцам и задержанным назначили аресты на меньшие сроки.

Всего после акции 27 июля, по данным МВД, в городе задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. Суды начали рассматривать их административные дела с 29 июля. 30 июля Мосгорсуд сообщил в середине дня, что на тот момент в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них были назначены аресты, по 161 - штрафы.

29 июля стало известно о первом уголовном деле по следам событий 27 июля - мужчину обвинили в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, он бросил в силовиков урну. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уже три дела по таким фактам, а еще по нескольким проводится процессуальная проверка. Также СК по материалам прокуратуры возбудил еще одно дело - о массовых беспорядках.