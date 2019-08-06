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Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК в среду. Если рекомендацию примут, кандидаты имеют право обжаловать это решение в Верховном суде.

Тверской суд Москвы 30 июля назначил Гудкову 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП) за несанкционированный митинг 27 июля.

Эта акция проходила в центре Москвы в течение дня в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. Всего после акции 27 июля, по данным МВД, в городе задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373.

30 июля столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ). Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек.

Следствие считает, что группа лиц перед несанкционированной акцией призывала в интернете участвовать в ней, "заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

Мосгордума Центризбирком Дмитрий Гудков

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