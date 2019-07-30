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Собянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июля

Собянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы со стороны правоохранительных органов к участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным.

"Эти граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически не реагировала, но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным", - сказал мэр в эфире телеканала ТВЦ во вторник.

Он поблагодарил полицейских, сотрудников Росгвардии и заявил, что "они выполняли свой долг".

Мэр расценил протесты в центре Москвы в минувшую субботу "как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные".

По словам Собянина, никто акцию 27 июля не пытался согласовать с властями. Мэр заявил, что на согласованном митинге, прошедшем 20 июля на проспекте Академика Сахарова, прозвучали призыва выйти 27 июля и "штурмовать мэрию".

Собянин считает, что незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы "нужны были не выборы, а беспорядки". По его мнению, "люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо закон попирают".

Мэр заявил: "Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем".

Собянин упомянул, что некоторые участники субботних протестов в Москве были иногородние.

"А незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акцию еще до решения об их регистрации или отказе в регистрации. Жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги", - добавил Собянин.

Протесты в поддержку независимых кандидатов

В центре столицы в субботу прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. Ее планировали провести у мэрии, однако акцию не согласовали.

В день протестов полиция задержала в центре Москвы 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 1373 и более 250 из них остались в отделах полиции до понедельника. Задержали 47 несовершеннолетних, всех их затем отпустили. В пресс-службе полиции подчеркнули, что более 600 задержанных оказались немосквичами.

29 июля московские суды начали рассматривать административные протоколы задержанных и назначать штрафы в размере от 10 тысяч до 150 тысяч рублей и аресты. Среди арестованных оказались незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов. Милову назначил 30 суток ареста, Яшина задерживали и судили дважды, он получил два раза по десять суток.

Против одного задержанного возбудили уголовное дело: по версии следствия, он бросил в омоновцев урну.

Московские суды к настоящему времени рассмотрели 278 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции. По 61 из них назначен административный арест, еще по 161 материалу суды назначили наказание в виде административного штрафа. На рассмотрении судей остается еще порядка 55 административных материалов.

Среди привлеченных к наказаниям лиц много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

Москва Сергей Собянин

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