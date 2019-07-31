SSJ Краснодар-Тюмень экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

Лайнер с 95 пассажирами удалось благополучно посадить с одним работающим движком

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.

"Однако экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре", - сказал источник.

По его словам, "лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком".

На борту находилось 95 человек, включая двоих детей.