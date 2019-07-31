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На борту экстренно севшего в Самаре SSJ находились 97 человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В прокуратуре подтвердили информацию об экстренной посадке пассажирского самолета Sukhoj Superjet-100 в самарском аэропорту "Курумоч" из-за вибрации двигателя.

"31 июля в 3:01 (2:01 по московскому времени) в аэропорту Самары "Курумоч" была объявлена тревога ГОРН-2 в связи с тем, что Sukhoj Superjet-100 авиакомпании "Азимут", маршрут "Краснодар - Тюмень", совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя (вибрация). На борту 97 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в 3:17 (2:17 по московскому времени)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Пассажиры ждут замены самолета в здании аэропорта.

Ранее об инциденте сообщалось со ссылкой на источник. По его данным, на борту находилось 95 человек, в том числе двое детей. Лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим двигателем.

Самара

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