HSBC подсчитал, что такси для россиян оказалось выгоднее личного автомобиля

Тем, кто проезжает меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси в перспективе десяти лет, пишет "Ъ"

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк HSBC подсчитал, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, дешевле ездить на такси, чем купить личный автомобиль и пользоваться им. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование банка.

Как отмечается, это будет дешевле в перспективе десяти лет. Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. Для сравнения, средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год.

HSBC в своем исследовании учитывал стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей. В РФ сложилась такая ситуация с такси и личным автомобилем по нескольким причинам, отметили в банке.

Во-первых, относительно низкий средний уровень доходов россиян.

Во-вторых - высокая цена автомобиля с учетом импортных тарифов. Кроме этого, затраты растут с учетом стоимости его обслуживания, расходов на платный паркинг и штрафы.

В-третьих - цены на такси на этом фоне сравнительно невелики: по расчетам банка, стоимость поездки составляет в среднем около 130 рублей в целом по России и около 350 рублей в Москве. "Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны", - пояснил представитель банка.

Цены на такси в России удерживает конкуренция на рынке. Как отмечается, она сохранится даже в случае образования явного лидера с рыночной долей больше 20%. Это, например, может произойти после покупки "Яндекс.Такси" активов группы "Везет", пишет "Ъ". На степень конкуренции влияет также доля серого рынка. Она в среднем составляет около 50%. Такую оценку дал ранее глава комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Кроме этого, отмечается, что в России во многих регионах плохо развит общественный транспорт, а это повышает спрос на такси. Благодаря большой аудитории сервисы такси в РФ могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами, отмечают аналитики.

На цены влияют и мобильные приложения: по степени их распространения Россия находится на третьем месте в мире. Они установлены у 45% населения, по этому показателю опережают только Китай (51%) и Мексика (46%).

Технологии в сочетании с высокой плотностью заказов позволяют водителям снизить холостой пробег и выполнять больше поездок, а значит больше зарабатывать, отметил руководитель направления эффективности платформы "Яндекс.Такси" Александр Аникин. По его словам, на доступность цен влияют технология онлайн-сервисов — картографии, маршрутизации, алгоритмов распределения заказов, перемещения водителей и прогнозирования спроса поездок.

В "Ситимобил" "главным драйвером" снижения цены назвали увеличение количества поездок и уменьшение времени подачи. То есть водитель меньше ездит "холостым", а больше с пассажиром", отметил гендиректор компании по стратегии Александр Горный.

Руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын отметил, что HSBC сравнивает владение автомобилем не только с такси, но и с сервисами попутчиков, такими как BlaBlaCar. Они являются некоммерческими по своей сути: в них не оплачивается труд водителя, а только компенсируется часть расходов на топливо. При такой методике выгода отказа от личного автомобиля становится еще более ясной, отмечает эксперт.