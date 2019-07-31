Поиск

HSBC подсчитал, что такси для россиян оказалось выгоднее личного автомобиля

Тем, кто проезжает меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси в перспективе десяти лет, пишет "Ъ"

HSBC подсчитал, что такси для россиян оказалось выгоднее личного автомобиля
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк HSBC подсчитал, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, дешевле ездить на такси, чем купить личный автомобиль и пользоваться им. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование банка.

Как отмечается, это будет дешевле в перспективе десяти лет. Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. Для сравнения, средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год.

HSBC в своем исследовании учитывал стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей. В РФ сложилась такая ситуация с такси и личным автомобилем по нескольким причинам, отметили в банке.

Во-первых, относительно низкий средний уровень доходов россиян.

Во-вторых - высокая цена автомобиля с учетом импортных тарифов. Кроме этого, затраты растут с учетом стоимости его обслуживания, расходов на платный паркинг и штрафы.

В-третьих - цены на такси на этом фоне сравнительно невелики: по расчетам банка, стоимость поездки составляет в среднем около 130 рублей в целом по России и около 350 рублей в Москве. "Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны", - пояснил представитель банка.

Цены на такси в России удерживает конкуренция на рынке. Как отмечается, она сохранится даже в случае образования явного лидера с рыночной долей больше 20%. Это, например, может произойти после покупки "Яндекс.Такси" активов группы "Везет", пишет "Ъ". На степень конкуренции влияет также доля серого рынка. Она в среднем составляет около 50%. Такую оценку дал ранее глава комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Кроме этого, отмечается, что в России во многих регионах плохо развит общественный транспорт, а это повышает спрос на такси. Благодаря большой аудитории сервисы такси в РФ могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами, отмечают аналитики.

В РоссииОпрос показал, что каждый шестой россиянин считает опасными поездки на таксиЧитать подробнее

На цены влияют и мобильные приложения: по степени их распространения Россия находится на третьем месте в мире. Они установлены у 45% населения, по этому показателю опережают только Китай (51%) и Мексика (46%).

Технологии в сочетании с высокой плотностью заказов позволяют водителям снизить холостой пробег и выполнять больше поездок, а значит больше зарабатывать, отметил руководитель направления эффективности платформы "Яндекс.Такси" Александр Аникин. По его словам, на доступность цен влияют технология онлайн-сервисов — картографии, маршрутизации, алгоритмов распределения заказов, перемещения водителей и прогнозирования спроса поездок.

В "Ситимобил" "главным драйвером" снижения цены назвали увеличение количества поездок и уменьшение времени подачи. То есть водитель меньше ездит "холостым", а больше с пассажиром", отметил гендиректор компании по стратегии Александр Горный.

Руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын отметил, что HSBC сравнивает владение автомобилем не только с такси, но и с сервисами попутчиков, такими как BlaBlaCar. Они являются некоммерческими по своей сути: в них не оплачивается труд водителя, а только компенсируется часть расходов на топливо. При такой методике выгода отказа от личного автомобиля становится еще более ясной, отмечает эксперт.

Новости по теме

Новости

Информация о камерах на дорогах появилась на сайте ГИБДД

Информация о камерах на дорогах появилась на сайте ГИБДД

Глава ЦИК России провела часовой разговор с генсеком Совета Европы о выборах в РФ

Лесные пожары в России охватили около 3 млн га

Лесные пожары в России охватили около 3 млн га

Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом

Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом

Путин упростил получение регистрационных номеров для автомобилей

Путин упростил получение регистрационных номеров для автомобилей

На борту экстренно севшего в Самаре SSJ находились 97 человек

На борту экстренно севшего в Самаре SSJ находились 97 человек

SSJ Краснодар-Тюмень экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с подтоплениями в Иркутской области

В Якутии решили построить культурный центр дороже "Зарядья"

Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');