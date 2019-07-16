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Таксисты "Ситимобил" начали продавать пассажирам шоколадки и напитки

С каждой покупки они будут получать от 25% до 70% от стоимости товара

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Компания "Ситимобил" оснастила свои такси контейнерами с едой и напитками, которые водитель может продавать пассакжирам. Об этом "Ведомостям" рассказали представители "Ситимобила", стартапа по оснащению машин вендинговыми автоматами RideBar и компаний Mars Inc. и PepsiCo.

Теперь в такси можно будет купить воду, газированные напитки, энергетики, снеки, чипсы, шоколадки, жевательные резинки. Все это товары производства Mars и PepsiCo. По словам представителя "Ситимобила", цены в машинах сопоставимы с магазинными: жвачка Orbit стоит 35 рублей, упаковка чипсов Lay"s – 30 рублей, энергетик Adrenaline Rush – 80 рублей. Пока боксы с едой установили в ста автомобилях класса комфорт, которые работают в Москве.

Чтобы получить товар, пассажир должен ввести номер бокса на сайте ridebar.ru или отсканировать QR-код. Оплатить покупку следует онлайн. Водитель получает уведомление об оплате и выдает товар пассажиру.

Представитель PepsiCo Александр Костиков сказал, что для компании это эксперимент с цифровым форматом взаимодействия с потребителем. В "Ситимобил" за счет новой услуги рассчитывают дать водителям возможность дополнительно заработать - с каждой покупки они будут получать от 25% до 70% от стоимости товара, а также увеличить лояльность клиентов. После испытаний сервиса на ограниченном количестве машин участники проекта примут решение, стоит ли его расширять.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, такие услуги востребованы обычно в длительных поездках. В Москве он не ждет больших продаж, поскольку в городе поездки обычно короткие.

Конкуренты "Ситимобила" – "Яндекс.Такси" и Gett, по словам их представителей, подобных услуг не предоставляют.

Ситимобил RideBar Mars Inc. PepsiCo Москва

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