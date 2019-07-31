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В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании двух россиян, сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивших теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане.

В ЦОС ФСБ "Интерфаксу" уточнили, что они были задержаны прямо на месте планируемого преступления, у них изъяты взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств

По данным ФСБ, задержанных также считают причастными к пропаганде терроризма и вербовке местных жителей. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

Татарстан ИГ

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