В Казани арестованы обвиняемые в подготовке теракта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения жителю Нижнекамска Ильшату Зайнагутдинову и Руслану Шамсутдинову, задержанным по подозрению в подготовке теракта в Татарстане, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Представитель гособвинения сообщил, что Зайнагутдинов обвиняется в совершении одного преступления средней тяжести и одного особо тяжкого преступления.

Загайнутдинов заявил суду, что не согласен с предъявленным обвинением. "Я знаю, что то, что мне инкриминируют, я не совершал. Все было вообще по-другому", - заявил он. По его словам, вещей, которые оперативники обнаружили в машине, ранее там не было, и совершать преступление он не собирался.

Согласно озвученным в суде материалам, уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ 29 июля по статьям "содействие террористической деятельности" (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" (ч.1 ст.205.2 УК РФ).

У задержанных были изъяты рюкзак, пакеты, несколько бутылок, болты, провода с зажимами и клеммами.

Ранее со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщалось о задержании двоих россиян, сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовивших теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане. По данным ФСБ, задержанные причастны к вербовке местных жителей и пропаганде терроризма.