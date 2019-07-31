От новой волны паводка в Иркутской области пострадал 1801 дом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подтопленным в результате прохождения второй волны паводка в Иркутской области остается 1801 дом, рассказал вице-премьер РФ, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, Виталий Мутко.

"Вода зашла в 30 населенных пунктов, это 1801 дом с населением 3965 человек", - сказал он на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в связи с обильными осадками произошел подъем уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка, отмечается высокий уровень грунтовых вод. В зону подтопления попали восемь районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский.

Новость дополняется