VPN от "Лаборатории Касперского" будет блокировать запрещенные в РФ сайты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" подключила свой VPN-сервис к реестру запрещенной в РФ информации для фильтрации доступа своих пользователей к находящимся в нем ресурсам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Подтверждаем, что Kaspersky Secure Connection подключился к ФГИС (Федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных в РФ сайтов - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства в ответ на вопрос "Интерфакса".

Так в ведомстве ответили на вопрос, правда ли, что VPN-сервис Лаборатории Касперского (Kaspersky Secure Connection) подключился к ФГИС и начал блокировать доступ своих пользователей к сайтам, содержащимся в соответствующем реестре.

В свою очередь в пресс-службе "Лаборатории Касперского" от комментариев отказались.

Ранее интернет-пользователи и СМИ сообщили, что VPN-сервис российской IT-компании начал ограничивать доступ к сайтам, внесенным в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Сообщалось также, что только один VPN, принадлежащий "Лаборатории Касперского", подключился к реестру запрещенной информации Роскомнадзора.

Требования для VPN

Роскомнадзор 27 марта направил требования о необходимости подключения к ФГИС, содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. У них было 30 дней, чтобы подключиться к реестру, в противном случае Роскомнадзор мог принять решение о блокировке VPN-сервисов.

26 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что девять из 10 VPN-сервисов, которым было направлено требование о подключении к реестру запрещенной в РФ информации и фильтрации трафика, не собираются этого делать, и ответные меры, альтернативные блокировке, готовятся.

"В том числе жду закона о (многомиллионных - ИФ) штрафах в окончательной редакции", - добавил глава ведомства. Он отметил, что в законодательстве не прописаны сроки реагирования в подобной ситуации.

Штрафы до 5 млн рублей

Ранее источник, знакомый с подготовкой законопроекта, сообщал "Интерфаксу", что проект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей для поисковиков, может затронуть в том числе VPN-сервисы в случае повторного отказа фильтровать запрещенный контент.

Группа депутатов Госдумы 13 июня внесла на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает ввести штраф до 5 млн рублей за повторный отказ интернет-поисковиков ограничить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

КоАП предлагается дополнить нормой о том, что повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о ресурсах и сетях, доступ к которым ограничен на территории РФ в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации" будет караться штрафом для граждан в размере от 30 до 100 тыс. руб.; на должностных лиц - от 100 до 500 тыс. руб.; на юрлиц - от 1,5 до 5 млн руб.

Сейчас наказание установлено на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб; на юрлиц - от 500 до 700 тыс. руб. Повышенное наказание при повторном нарушении не предусмотрено.