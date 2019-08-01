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Авиация за день потушила в Красноярском крае пожары на площади 23 тыс. га

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Авиация Минобороны и МЧС РФ в четверг потушила в Красноярском крае пожары на площади 23 тысячи гектаров, сообщил в четверг замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Тушением совместно с авиацией МЧС занимались восемь Ил-76. По его словам, в пятницу в 5:00 по местному времени (1:00 по московскому) Ил-76 вновь начнут вылеты. На завтра планируется 20 самолето-вылетов для тушения огня.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Красноярский край Минобороны РФ

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