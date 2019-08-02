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Военная авиация возобновила тушение пожаров в Красноярском крае и Иркутской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вертолеты Ми-8 Минобороны России начали тушить очаги природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Тушением пожаров занимаются вертолеты, снабженные водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн. Ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов перебазировали на оперативные аэродромы.

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В Красноярском крае была создана авиационная группировка Минобороны РФ, которая будет помогать в тушении лесных пожаров, в нее вошли 10 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации и столько же вертолетов Ми-8 армейской авиации.

В Иркутской области, по данным регионального ГУ МЧС на утро пятницы, действуют 136 природных пожаров на площади 719,4 тыс. га, десять из них локализованы на площади 12,7 тыс. га.

Накануне сообщалось, что авиация Минобороны и МЧС РФ за день потушила в Красноярском крае пожары на площади 23 тысячи гектаров.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Иркутская область Красноярский край

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