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В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев издал в четверг указ о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, где горит более 1 млн га, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать с 1 августа в связи с длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением числа и площади лесных пожаров.

Правительству Якутии поручено принять меры по тушению пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований региона рекомендовано привлечь силы и средства для ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии действуют 139 природных пожаров на общей площади 1,146 млн га. В тушении огня задействованы 738 человек и 72 единиц техники.

Режим ЧС введен в пяти районах республики - Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском. Особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципальных районов.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Якутия

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