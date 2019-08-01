В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев издал в четверг указ о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, где горит более 1 млн га, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать с 1 августа в связи с длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением числа и площади лесных пожаров.

Правительству Якутии поручено принять меры по тушению пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований региона рекомендовано привлечь силы и средства для ликвидации ЧС.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии действуют 139 природных пожаров на общей площади 1,146 млн га. В тушении огня задействованы 738 человек и 72 единиц техники.

Режим ЧС введен в пяти районах республики - Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском. Особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципальных районов.