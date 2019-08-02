Поиск

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.

Там отметили, что на юге Сибири сосна или лиственница может вырасти во взрослое растение за 60-70 лет, однако на севере Сибири, в Якутии и Эвенкии, на это потребуется не менее 100 лет. "Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века", - сказал старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

В РоссииЧиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском краеЧитать подробнее

Кроме того, раньше природные пожары в сосновых и лиственных лесах Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет, а некоторые леса в заболоченных районах могли гореть лишь раз в 100-150 лет. Сейчас же из-за изменения климата и деятельности человека этот временной промежуток стал гораздо короче и составляет 5-15 лет.

По данным Авиалесоохраны, площадь пожаров в России, большинство из которых приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область, составляет более 3 млн га.

Лесные пожары в Красноярском крае

7
Сибирь

Новости по теме

Новости

Крупные российские заемщики призвали Путина вмешаться в спор о кредитных рисках с ЦБ

Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса

МЧС проверит, был ли убийца сургутского полицейского сотрудником ведомства

МЧС проверит, был ли убийца сургутского полицейского сотрудником ведомства

Площадь лесных пожаров в труднодоступных местах Сибири увеличилась за сутки

Причиной катастрофы Ан-24 в Бурятии назвали незаконно построенные у аэропорта здания

Причиной катастрофы Ан-24 в Бурятии назвали незаконно построенные у аэропорта здания

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Пять человек погибли в аварии под Ставрополем

Почти 100 миллиардов рублей выделят на развитие Дальнего Востока

ФНС решила внепланово проверить телеканал "Дождь"

Что произошло за день: четверг, 1 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');