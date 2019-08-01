Чиновников заподозрили в халатности из-за распространения пожаров в Красноярском крае

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Минлесхоза Красноярского края, не принявших мер для тушения лесных пожаров.

Как посчитали в региональном управлении СК, с 22 марта по 1 августа сотрудники министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли меры по ликвидацию лесных пожаров, из-за чего огонь охватил значительные территории. Сумма ущерба, добавили в пресс-службе, пока устанавливается.

Сейчас следователи выясняют, кто был причастен к этому преступлению, решается вопрос о назначении экспертиз, ведется допрос свидетелей. В краевом Минлесхозе, красноярском управлении МЧС и КГАУ "Лесопожарный центр" проводят обыски и изымают документы.

Ситуация с пожарами

Природные пожары в нескольких регионах России уже охватили более 3 млн гектаров, число лесных пожаров, которые активно тушат, за сутки увеличилось на 18. Кроме того, не уменьшились площади пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется по решению региональных комиссий ликвидации ЧС.

Как сообщили в четверг в "Авиалесоохране", за сутки в России ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 404 га.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.

Президент России Владимир Путин 31 июля подключил к тушению пожаров Минобороны, которое создало для этого авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8.