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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Пожаров с каждым годом становится все больше, подсчитали аудиторы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2019 года в России произошло 7,6 тысячи лесных пожаров и ущерб от них составил 2,4 млрд рублей, сообщила Счетная палата.

Ведомство напомнило, что следит за ситуацией по поручению президента Владимира Путина.

За три последних года пожаров стало на 12% больше и в 2018 году их случилось 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь выросла в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 млн га. Аудиторы отметили, что это больше Австрии и сопоставимо с Тверской областью. За три год ущерб от пожаров составил 68,9 млрд рублей.

Основными причинами пожаров стали нехватка финансирование, отсутствие техники для тушения, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, которые проводят арендаторы.

В 2018 году наиболее пожароопасные регионы стали получать больше денег, но это не принесло положительных результатов, отметили в Счетной палате.

Также аудиторы указали, что нет необходимого контроля за выжиганием сухой травы, которое проводят аграрии. В эти ситуациях меры противопожарной безопасности принимаются поздно и степные пожары переходят на лес.

Счетная палата уже не раз заявляла об отсутствии уполномоченного органа и источников финансового обеспечения тушения природных (степных) пожаров, но проблему до сих пор не решили. Ведомство считает, что проблема может быть решена только комплексным путем.

Лесные пожары в Красноярском крае

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