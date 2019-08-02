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Митрополит Пермский извинился за комментарии пресс-секретаря Пермской епархии о Навальном

В отношении протоиерея Андрея Литовки начато расследование

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий извинился за поведение секретаря Пермской епархии протоиерея Андрея Литовки в фейсбуке и сообщил, что в его отношении начато расследование. Об этом говорится в его обращении на сайте митрополии.

29 июля протоиерей опубликовал фотографию политика Алексея Навального из больницы, куда его перевели из спецприемника в связи с ухудшением состояния, и предположил, что причиной госпитализации стал приступ диареи. В комментариях отец Андрей грубо отвечал несогласным, одной женщине посоветовал "гореть в аду", другого комментатора пообещал "поймать и посадить" за неуважение к церкви.

"Никто не запрещает иметь и отстаивать свою гражданскую позицию, но выстраивать дискуссию следует на взаимном уважении оппонентов, и от этого правила никто никого не освобождал", - написал митрополит.

Он выразил сожаление в связи со случившимся.

Сейчас поста о Навальном в открытом доступе больше нет. В минувшую среду протоиерей записал видеообращение, в котором заявил, что не боится за то, что такое его поведение может каким-то образом повлиять на его служение в Церкви. По его словам, журналистам он объяснял, что не хочет, "чтобы к власти пришли эти реваншисты, которые утопят Россию в крови".

"В основном, проанализировав ваши недружественные посты в соцсетях, 99% написавших проживают в Перми. Я никогда не думал, что в Перми столько жидовствующих", - добавил он.

Пермь Пермская епархия Алексей Навальный Андрей Литовка

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