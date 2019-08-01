Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"Заявление о совершенном преступлении направлено в Зюзинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Москве. Мы просим провести проверку по факту его отравления и причинения вреда здоровью", - сообщил Кобзев агентству в четверг.

По его словам, они просят провести химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества, а также истребовать видео с камер в спецприемнике.

Навальный также просит проверить сотрудников спецприемника N1 на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность. "Поскольку спецприемник - это режимный объект, их причастность очевидна, другой вопрос - в какой форме. Или они это делали сами, или они помогали это сделать кому-то извне, или это делал кто-то извне без них, но в таком случае это как минимум халатность, потому что это ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - пояснил Кобзев.

"Пока не проведена судмедэкспертиза, не знаем, какой вред здоровью был причинен: легкий вред - это одна статья, средний - другая", - сказал адвокат.

Аллергия или отравление

Накануне главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев сообщил, что специализированная химико-токсикологическая лаборатория института не нашла отравляющих веществ в анализах Навального. При этом лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что выводам экспертов НИИ доверять не стоит.

Навальный оказался в спецприемнике 24 июля для отбывания 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции. По словам политика, 27 июля у него началось раздражение кожи головы и шеи, а к утру 28 июля у него распухло лицо и его на "скорой" госпитализировали в 64-ю горбольницу. Врачи давали ему преднизолон и антигистаминные и на следующий день отправили его обратно в спецприемник.

Врач больницы сообщил "Интерфаксу", что у Навального была аллергическая реакция по типу крапивницы, в эпикризе, поступившем в спецприемник, было написано про контактный дерматит.