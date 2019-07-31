Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

Оппозиционер Алексей Навальный в больнице в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Он напомнил, что анализы были направлены в лабораторию НИИ 29 июля из городской клинической больницы №64. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

24 июля Навальный был доставлен в спецприемник для отбывания 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции, а 27 июля у него началось раздражение на лице и шее. На следующий день его состояние ухудшилось, и его на "скорой" отвезли в 64-ю больницу. Там оппозиционеру поставили диагноз - это оказалась аллергическая реакция, известная как "крапивница".

При этом личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у него симптомы - последствие воздействия химического вещества, вызвавшего у него отравление.

29 июля Навального выписали и вернули в спецприемник, согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит.