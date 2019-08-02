Минтранс заявил, что проект Нижегородского гидроузла тормозится из-за суммы на "экологию"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Замглавы Минтранса Юрий Цветков заявил, сославшись на мнение проектировщика, что 2,9 млрд рублей будет достаточно для улучшения экологической ситуации при строительстве Нижегородского гидроузла на Волге.

Министерство транспорта рассчитывает на создание Нижегородского гидроузла на Волге к 2024 году, отметил Цветков в кулуарах форума "Транспортная безопасность водного транспорта" в пятницу. Однако, как заявляют в ведомстве, согласование проекта пока затягивают местные власти.

"Почему у нас с муниципалитетами - в частности, с Балахной - возникли вопросы? Потому, что они считают, что необходимо больше. Заявлялись цифры 15 млрд рублей, потом почему-то привязали это к предыдущему проекту, который никакого отношения не имеет к нашему - повышению уровня Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки (68 метров над уровнем Балтийского моря - ИФ). Там вообще какие-то суммы безумные - 300 млрд рублей. Они ни о чем. Проектировщик, который профессионально этим занимается, считает, что 2,9 млрд рублей достаточно", - отметил Цветков.

По его словам, при согласовании документации планировки территории "были вопросы". Цветков отметил: "...коллеги согласовали сначала эти территории без экологических мероприятий, которые мы проводим. А почему-то когда мы включили 2,9 млрд рублей - они нам отказались этот вариант согласовывать".

По словам замглавы Минтранса "предложенная конструкция" ведомству кажется "правильной". "В дискуссиях - а их было очень много - нас поддержали и в Академии наук, и в Совете Федерации проводились слушания".

Вопрос должен решаться "на какой-то независимой площадке, и она должна быть профессиональной", считает Цветков, имея в виду Главгосэкспертизу. На ней, по его мнению, можно будет "разобраться - достаточно ли или нет этих природоохранных мероприятий".

Замглавы Минтранса рассказал об этапах строительства Нижегородского гидроузла.

"Мы планируем, что мероприятия I этапа начнутся уже в этом году - это подготовительные работы. Я думаю, что в этом году мы I этап должны завершить и потом уже приступить ко второму. В целом - после разработки проектно-сметной документации и исходя из технологий строительства - он должен занять до 2024 г. Окончание - 2023 г. и заполнение с проверкой - 2024 г. ", - заявил замглавы Минтранса.

"Есть предложение, чтобы проект был продлен - его реализация. Чтобы мы спокойно занимались этой работой, чтобы выполнены были все технологические и экологические нормы. Чтобы не было какой-то штурмовщины. Поэтому, исходя из нормативов строительства, мы ожидаем, что объект должен быть введен уже в 2024 году", - добавил он. Удорожания проекта не ожидается: его стоимость оценивается примерно в 43 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - на "экологию".

"Что касается II этапа, мы сдали документы в госэкспертизу. К сожалению, отдельные муниципалитеты, которые затрагивает это водохранилище, не выполнили своих обещаний, и, соответственно, есть проблемы с согласованием документации по планировке территории", - в то же время отметил чиновник.

Контракт на строительство Нижегородского гидроузла на Волге планируется заключить в августе 2020 г., сообщил в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на документы, подготовленные к совещанию у вице-премьера РФ Максима Акимова. В 2019 г. с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзование - в отдельные дни до 70 судов, отмечала газета. При прохождении участка Городец - Нижний Новгород судовладельцы вынуждены недогружать флот в среднем на 35%, но даже в этом случае грузовые суда могут пройти только в отдельные дни в течение трех часов, когда подается вода с Рыбинского водохранилища.