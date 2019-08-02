Судоходная отрасль стала нести миллиардные убытки из-за обмеления Волги

Помочь судоходным компаниям могло бы строительство Нижегородского гидроузла, но согласование проекта столкнулось с трудностями

Корабль, севший на мель после снижения уровня воды в Волге Фото: Рустам Сахабутдинов/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Судоходные компании стали нести все больше убытков из-за того, что обостряется ситуация с обмелением Волги, пишет газета "Коммерсантъ". Суда простаивают, сокращаются перевозки и растут экономические потери.

Участок Городец—Нижний Новгород - один из самых проблемных. С конца мая там возникают огромные очереди из пассажирских и грузовых судов - порой до 70 судов ждут, чтобы их пропустили. В итоге судовладельцы недогружают флот в среднем на 35%, но даже в этом случае грузовые суда могут пройти только в отдельные дни в течение трех часов, когда поступает вода с Рыбинского водохранилища.

Как отмечает издание, отрасль несет миллиардные убытки после решения властей отказаться от заполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки. Так было решено, чтобы не затапливать почти 1 тыс. кв. км земли. Однако это привело к тому, что не завершилось создание Единой глубоководной системы. Она должна была объединить бассейны Невы, Волги и Дона в сеть с гарантированными глубинами для судоходства 4 м для прохода по внутренним водным путям к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. В частности, так появился участок с малыми глубинами длиной в 54 км от Городца до Нижнего Новгорода.

Чтобы повысить уровень воды в период навигации, правительство предложило построить низконапорную плотину за 43,5 млрд рублей на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области. Это привело бы к образованию водохранилища, и площадь затопления была бы почти в 100 раз меньше чем при заполнении Чебоксарского водохранилища. Этот гидроузел помог бы регулировать уровень воды сезонно.

"Людей хоронят фактически в воду"

Однако против проекта выступили нижегородские экологи и общественные активисты. Они опасаются, что ухудшится качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическая ситуация - в зону подтопления попадут кладбища и скотомогильники, места промышленных отходов, коллекторы очистных сооружений.

Против проекта выступила и администрация Балахны. Она не согласовала документацию по планировке территорий, на которых должен строиться гидроузел. И у нее, как выясняется, тоже есть на то свои причины.

Собеседник "Ъ", знакомый с деталями проекта, отметил, что Балахна расположена в пойме и "из 51 кв. км города сегодня 28 кв. км в подтопленном состоянии". По его словам, уровень грунтовых вод выше трех метров, и город всегда подтапливало. При этом в городе плохое состояние водопровода, канализации и дорог. "Кладбище подтоплено, людей хоронят фактически в воду", - отметил один из источников издания.

Эти споры повлияют на сроки постройки гидроузла. По оценке аналитического центра при правительстве, уже сейчас есть вероятность сдвига проекта на 2025 год.

Проблема обмеления Волги давняя, и происходит оно по многим причинам, в частности из-за бесконтрольной добычи песка и вырубки леса на берегах малых рек. В интересах развития гидроэнергетики в 50-60-е годы XX века по берегам Волги активно вырубали леса и осушали болота. Болота и лесные массивы раньше аккумулировали воду в половодье, с которой сейчас весной борются противопаводковые комиссии. В результате вода не уходит в малые реки, а стекает вниз по Волге, но спустя время ощущается ее недостаток. Между тем уровень воды в малых реках влияет и на уровень воды в больших водоемах и крупных реках, в частности Волге.