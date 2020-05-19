Строительство Нижегородского гидроузла на Волге отложили из-за споров чиновников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Начало работы над проектом по созданию Нижегородского гидроузла на Волге отложили на середину 2021 года, так как федеральное правительство не смогло договориться с администрацией региона о деталях, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на письмо вице-премьера Марата Хуснуллина президенту Владимиру Путину.

Гидроузел стоимостью 43 млрд рублей должен решить проблему мелководья на Волге в районе Городца и избавить судоходную отрасль от ежегодных миллиардных потерь. Первоначально его собирались сдать в 2021 году. Часть выделенных на него средств уже перебрасывали на другие проекты.

Правительство предлагает построить низконапорную плотину и сезонное водохранилище, которое обеспечит необходимый уровень воды в навигацию. В письме Хуснуллина говорится, что проект не получил положительного заключения госэкспертизы из-за "нерешенных вопросов, связанных с экологическими последствиями реализации проекта, а также необоснованным определением зон влияния создаваемого водохранилища".

Общественность, активисты и власти города Балахны выступают против этого проекта, опасаясь затопления территорий.

Администрация Нижегородской области предлагает альтернативный вариант — построить третью нитку шлюзов в рйаоне Городца всего за 7,5 млрд рублей. Хуснуллин назвал это предложение "также необоснованным", так как его стадия проработки "начальная, а для разработки необходимой проектной документации и подготовки материалов инженерных изысканий потребуется еще около двух лет". В Росморречфлоте убеждены, что эта схема не решит проблему малых глубин.

Теперь правительство и Российская академия наук решили проанализировать оба предложения вариантов с использованием математического и 3D-моделирования, отметил вице-премьер. В результате всех отсрочек проект, строительство которого займет почти пять лет, рискует выйти за пределы 2024 года, о чем ранее уже предупреждал Аналитический центр при правительстве.

Сейчас на Волге от Городецких судоходных сооружений до Нижнего Новгорода гарантированная глубина составляет лишь 1,8 м вместо 4 м. Из-за этого суда вынуждены идти недозагруженными и простаивать в ожидании попусков воды из Горьковского водохранилища. В результате ряд грузопотоков ушел с реки на железную дорогу, рассказал источник газеты в отрасли: прямые убытки судоходных компаний оцениваются в 1,5–2 млрд руб. в год, а упущенная выгода от невозможности увеличения грузопотоков — в разы больше.

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла необходимо для сохранения сквозного судоходства по Волге. Плотина является альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров.