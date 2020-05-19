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Строительство Нижегородского гидроузла на Волге отложили из-за споров чиновников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Начало работы над проектом по созданию Нижегородского гидроузла на Волге отложили на середину 2021 года, так как федеральное правительство не смогло договориться с администрацией региона о деталях, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на письмо вице-премьера Марата Хуснуллина президенту Владимиру Путину.

Гидроузел стоимостью 43 млрд рублей должен решить проблему мелководья на Волге в районе Городца и избавить судоходную отрасль от ежегодных миллиардных потерь. Первоначально его собирались сдать в 2021 году. Часть выделенных на него средств уже перебрасывали на другие проекты.

Правительство предлагает построить низконапорную плотину и сезонное водохранилище, которое обеспечит необходимый уровень воды в навигацию. В письме Хуснуллина говорится, что проект не получил положительного заключения госэкспертизы из-за "нерешенных вопросов, связанных с экологическими последствиями реализации проекта, а также необоснованным определением зон влияния создаваемого водохранилища".

Общественность, активисты и власти города Балахны выступают против этого проекта, опасаясь затопления территорий.

Администрация Нижегородской области предлагает альтернативный вариант — построить третью нитку шлюзов в рйаоне Городца всего за 7,5 млрд рублей. Хуснуллин назвал это предложение "также необоснованным", так как его стадия проработки "начальная, а для разработки необходимой проектной документации и подготовки материалов инженерных изысканий потребуется еще около двух лет". В Росморречфлоте убеждены, что эта схема не решит проблему малых глубин.

Теперь правительство и Российская академия наук решили проанализировать оба предложения вариантов с использованием математического и 3D-моделирования, отметил вице-премьер. В результате всех отсрочек проект, строительство которого займет почти пять лет, рискует выйти за пределы 2024 года, о чем ранее уже предупреждал Аналитический центр при правительстве.

Сейчас на Волге от Городецких судоходных сооружений до Нижнего Новгорода гарантированная глубина составляет лишь 1,8 м вместо 4 м. Из-за этого суда вынуждены идти недозагруженными и простаивать в ожидании попусков воды из Горьковского водохранилища. В результате ряд грузопотоков ушел с реки на железную дорогу, рассказал источник газеты в отрасли: прямые убытки судоходных компаний оцениваются в 1,5–2 млрд руб. в год, а упущенная выгода от невозможности увеличения грузопотоков — в разы больше.

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла необходимо для сохранения сквозного судоходства по Волге. Плотина является альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров.

Нижегородская область Нижегородский гидроузел Волга Марат Хуснуллин Владимир Путин Правительство Городец

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