Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Депутат Государственной Думы от "Единой России" Михаил Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.

"На данный момент по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) участник несанкционированной акции в первый раз задерживается на три часа. Этого времени явно недостаточно на проведение всех оперативно-разыскных мероприятий по установлению его причастности к нарушению закона", - сказал Старшинов в пятницу "Интерфаксу".

Таким образом, возможный срок задержания увеличится в 24 раза.

Старшинов также отмечает, что его предложение потребует согласования с профильными министерствами, ведомствами. "От их позиции будет зависеть многое. Необходимо также изучить правоприменительную практику", - сказал депутат.

Старшинов пояснил, что "предложение заключается в том, чтобы предоставить сотруднику полиции соответствующую возможность, но может, он и за 30 минут во всём разберется и человека отпустят, но если этого будет недостаточно, то, думаю, стоит предоставить ему законодательное обеспечение возможности задержания на более длительный срок со всеми вытекающими".

Также предложение может коснуться и статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", по которой срок задержания доходит до 48 часов.

27 июля на центральных улицах и площадях Москвы в течение дня проходила несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка).

Ранее в пятницу в Мосгорсуде сообщили о более чем тысяче материалов, поступивших в связи с несанкционированной акцией 27 июля. В результате 88 человек получили административные аресты.