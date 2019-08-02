Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - По итогам акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в городские суды получили 1038 административных материалов о нарушениях. В результате 88 человек получили административные аресты, еще 332 людям суды назначили штрафы, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Еще двоим суды назначили обязательные работы. Остальные материалы суды рассмотрят в будущие рабочие дни. По словам Солоповой, это связано в том числе "с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах". Некоторые протоколы составлены на лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах России, сказала пресс-секретарь суда.

30 июля она сообщила, что в суды поступили 278 административных материалов по следам акции. На тот момент аресты были назначены 61 человеку, штрафы - 161.

Суммы штрафов составляют от 10 тысяч рублей до 150 тысяч, сроки арестов - до 30 дней.

В день акции полиция задержала в центре Москвы 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 1373. В ГУ МВД Москвы и затем в мэрии обратили внимание, что больше 600 задержанных оказались немосквичами.

30 июля Следственный комитет сообщил, что в связи с акцией возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и еще отдельные дела о нападениях на полицейских и росгвардейцев. Затем их объединили в одно производство. 2 августа Пресненский суд отправил в СИЗО первых четырех фигурантов этого дела - Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.



Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что в Пресненский суд доставили еще одного задержанного - Егора Жукова, который пытался зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму от "команды Дмитрия Гудкова".

Информированный источник "Интерфакса" рассказал, что всего в деле может быть до 30 подозреваемых, следствие планировало допросить их до конца недели и взять у них образцы ДНК. Он допускал, что фигурантами дела могут стать в том числе гражданские активисты, которые уже были привлечены судами к административной ответственности за нарушения 27 июля.

Штаб по расследованию разместили на востоке Подмосковья, по делу работают больше десятка следователей московского главка СКР, рассказывал собеседник "Интерфакса". По данным Чикова, в группе 84 следователя.