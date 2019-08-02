Прокуратура Петербурга предостерегла организаторов акции солидарности с Москвой 3 августа

Организаторы говорят, что хотят провести митинг в "гайд-парке" в уведомительном порядке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга сообщила о призывах в интернете к участию в акции 3 августа в Калининском районе и назвала нарушением закона попытки провести любое несогласованное мероприятие. Городские активисты хотели устроить акцию солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Прокуроры напомнили об ответственности за участие и организацию несогласованных митингов. Они пообещали, что все попытки провокаций, массовых беспорядков и нарушений безопасности правоохранительные органы будут пресекать.

Организаторы мероприятия получили от прокуратуры предостережения. Все они отказались подписать эти документы и по-прежнему планируют провести митинг, сообщил "Интерфаксу" организатор акции Красимир Врански. В предостережениях были сообщения о том, будто бы на акции будут "некие экстремистские штуки", отметил он.

По словам, акция намечена на площади Ленина, он назвал это "гайд-парком", где мероприятия проходят в уведомительном порядке.

"Мы в установленный законом срок проинформировали о проведении мероприятия районную администрацию. Они ответили на следующий же день, что все хорошо, они проинформированы и направили письма в полицию, в прокуратуру, как полагается", - сказал Врански.

Предостережения прокуратуры он назвал перестраховкой и заявил, что они не имеют юридической силы.

Организаторы уведомили о проведении акции численностью до 200 человек, подтвердили в пресс-службе администрации Калининского района. Чиновники их предупредили, что если участников митинга будет больше 200, это будет нарушением.