В Петербурге начался митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Митинг за допуск к выборам независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы проходит в субботу на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Как передал корреспондент "Интерфакса", организаторы не сразу смогли начать мероприятие из-за попыток выступить со сцены посторонних лиц. После обращения организаторов акции к сотрудникам полиции эти люди были задержаны.

Член оргкомитета Красимир Врански пояснил, что митинг посвящен проблеме с регистрацией кандидатов в муниципальные депутаты, которая, по его словам, есть не только в Москве, но и в Петербурге.

Полиция не препятствует проведению митинга, на площади Ленина установлена сцена, металлические ограждения и металлодетекторы.

Между тем ранее прокуратура Петербурга предостерегла горожан от участия в массовом несогласованном митинге на площади Ленина. Это было связано с тем, что организаторы отказались подписывать предостережение прокуратуры о недопущении экстремизма.

В то же время администрация Калининского района Санкт-Петербурга приняла уведомление о проведении митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в столице прошли массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов.